Gazeta Wyborcza: Розгін протестувальників у РФ - репетиція перед акціями проти «виборів Путіна»

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Ув'язнивши свого головного суперника, нинішній господар Кремля ставить під великий знак питання легітимність своєї запланованої на наступний рік перемоги

Розгін мирних демонстрантів по всій Росії може зіграти роль «репетиції» перед президентськими виборами наступного року, пише польське видання Gazeta Wyborcza.

«Адже затриманням росіян на площах і вулицях займалася не так давно створена російська національна гвардія, яка звітує лише перед Путіним особисто. Видання зауважує, що опозиціонер Олексій Навальний після попередніх масових протестів був засуджений до п'яти років ув'язнення. Але виконання присуду було відкладене. Вчора його знову затримала поліція. Якщо і цього разу він отримає вирок, це може стати «передбиворчим фальштстартом» для Путіна, оскільки Навальний вже заявив про намір скласти конкуренцію російському президенту», - йдеться у статті.

Видання зазначає, що ув'язнивши свого головного суперника і у не дозволивши йому взяти участь у президентських виборах, нинішній господар Кремля ставить під великий знак питання легітимність своєї запланованої на наступний рік перемоги, після якої він збирається почати свою вже четверту каденцію.

Нагадаємо, у неділю, 26 березня, в центрі Москви в другій половині дня проходила несанкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції.

В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Його триматимуть за гратами до розгляду справи у суді.

Згодом соратника Навального госпіталізували в Москві після затримання на акції протесту. Він повідомив про побиття з боку поліцейського.

Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни.

Лише в Москві, за попередніми даними, затримали понад тисячу людей.

За побиття поліцейського в російській столиці активістам «світить» довічне ув'язнення.

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