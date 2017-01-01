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Фото: Станіслав Груздєв, Главком Мовознавець Юрій Шевчук

Мовознавець Юрій Шевчук на прес-конференції у «Главкомі» проаналізує стан мовної ситуації в Україні

Сьогодні, 11 травня, об 11:00 у прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему «Мовна політика в Україні після Революції гідності».

Запрошені гості: Юрій Шевчук, мовознавець та лектор Колумбійського університету (США).

Шевчук проаналізує стан мовної ситуації, як вона змінилася за три роки після Революції гідності, у чому прорахунки держави та суспільства, проблеми м’якої та жорсткої українізації.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: