  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Мовна політика в Україні після Революції гідності

    • Сьогодні, 11:01
    • Розсилка
    Мовознавець Юрій Шевчук
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком
    Мовознавець Юрій Шевчук

    Мовознавець Юрій Шевчук на прес-конференції у «Главкомі» проаналізує стан мовної ситуації в Україні

    Сьогодні, 11 травня, об 11:00 у прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему «Мовна політика в Україні після Революції гідності».

    Запрошені гості: Юрій Шевчук, мовознавець та лектор Колумбійського університету (США).

    Шевчук проаналізує стан мовної ситуації, як вона змінилася за три роки після Революції гідності, у чому прорахунки держави та суспільства, проблеми м’якої та жорсткої українізації. 

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

    Читайте також
    мова Юрій Шевчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ