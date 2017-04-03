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    МОЗ склало реєстр препаратів за програмою «Доступні ліки» (список)

    • Сьогодні, 12:27
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    <span>Програма&nbsp;</span><span lang="UK">&laquo;</span><span>Доступні ліки</span><span lang="UK">&raquo; в Україні</span>
    Програма «Доступні ліки» в Україні

    З'явився список ліків, за які уряд поверне гроші хворим

    Міністерство охорони здоров'я оприлюднило повний реєстр ліків-учасників програми «Доступні ліки»

    Ознайомитися зі списком можна на сайті МОЗ, написала на своїй сторінці у Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

    Вона зазначила, що у цій програмі беруть участь 35 виробників, при чому 18 з них походять з країн Євросоюзу, 15 - з України та по одному з Ізраїлю та Індії.

    «По всіх 21 міжнародних непатентованих назвах є ліки-учасники (від 1 до 25 найменувань залежно від МНН). 157 торгових найменувань препаратів - учасників програми (усього на українському ринку по цих МНН приблизно 360 торгових найменувань)», - наголосила Супрун.

    За її словами, найбільша кількість ліків зі списку призначена саме для лікування серцево-судинних захворювань.

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    Нагадаємо, з 1 квітня в Україні стартувала програма "Доступні ліки", яка передбачає адресне відшкодування державою вартості ліків для хворих на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму й цукровий діабет II типу. 

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    МОЗ медицина гроші Уляна Супрун
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