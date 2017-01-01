МОЗ: Усі хворі на ВІЛ та туберкульоз на окупованих територіях Донбасу забезпечені ліками до середини 2018 року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гендиректора державної установи «Центр громадського здоров’я» Наталія Нізова

Це стосується пацієнтів, які попередньо починали лікування в Україні завдяки Глобальному фонду

Глобальний фонд виділив додаткові кошти Україні для закупівлі ліків для ВІЛ-інфікованих та пацієнтів із туберкульозом, які проживають на окупованих територіях Донбасу. Про це повідомила в інтерв’ю «Главкому» директорка Центру громадського здоров’я Наталія Нізова.

Вона розповіла, що Всесвітня організація охорони здоров'я з початку окупації ініціювала створення групи, у якій об'єдналися всі міжнародні організації, що працюють в Україні. Офіс ВООЗ звернувся до Глобального фонду з пропозицією виділити додаткові кошти Україні. ЮНІСЕФ виступив посередником, подав заявку до Глобального фонду.

«Завдяки цим коштам минулого року на тимчасово окуповану територію було доправлено ліки. Таку саму програму узгоджено з Глобальним фондом і на 2017 рік. Ліки ВІЛ-інфікованих та пацієнтів із туберкульозом буде закуплено і привезено на тимчасово окуповані території. Їхня кількість забезпечить потребу у лікуванні до середини 2018 року. Це з розрахунку на тих пацієнтів, які попередньо починали лікування в Україні завдяки Глобальному фонду», - розповіла Нізова.

Довідка:

За даними Звіту про захворювання на активний туберкульоз, у 2016 році захворюваність на сухоти, що включає нові випадки та рецидиви, серед усього населення України становила 67,6 на 100 тисяч населення (у 2015 році – співвідношення становило 70,5 на 100 тисяч). Розрахунок по Донецькій та Луганській областях у 2016 році здійснювався лише на підконтрольній території.

У регіонах України спостерігається значне коливання захворюваності (від 39,8 до 130,6 на 100 тис. населення). Найвищі показники захворюваності – в Одеській (130,6), Херсонській (99,1), Київській (85,7) областях; найнижчі – у Харківській (52,5), м. Київ (52,6) та Чернівецькій області (39,8).

Детальніше про стан з поширенням туберкульозу читайте у матеріалі «Главкому» - «Туберкульоз в Україні. Головні цифри і факти»