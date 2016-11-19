Мураєв знайшов заміну Ганапольському на каналі NewsOne (ФОТО)

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Ірина Ванникова

Ванникова почала працювати ведучою на телеканалі NewsOne

Прес-секретар колишнього президента України Віктора Ющенка Ірина Ванникова почала працювати ведучою на телеканалі NewsOne, власником якого є член Партії Регіонів (Опозиційний блок), нардеп Євген Мураєв.

Як стало відомо, Ванникова почала працювати на телеканалі з 16 січня 2017 року.

Як відомо, Ванникова з 1995 працювала ведучою перших незалежних телевізійних новин «Вікна» в «Інтерньюз-Україна», програми новин «Вікна» на телеканалі СТБ, програми новин ТСН телеканалу «1+1».

Працювала прес-секретарем Президента України в 2005—2010.

28 вересня 2013 року була обрана головою політради партії «Наша Україна».

Нагадаємо, 9 січня Семенов повідомив у Facebook, що завершив роботу на каналі NewsOne і планує разом із Євгеном Кисельовим і Матвієм Ганапольським працювати над новим проектом.

Пізніше з'явилася інформація, що Семенов планує створити міський київський канал, котрий фінансуватимуть люди, близькі до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Посилаючись на власні джерела, чутки про перехід на «Тоніс» усієї команди, яка нещодавно звільнилася з каналу NewsOne (тобто Семенова, Євгена Кисельова і Матвія Ганапольського), підтвердив політолог Володимир Манько.