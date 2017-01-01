Мусій: На моє депутатське звернення глава МОЗ відповіла, що її диплом є таємницею



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Мусій

У екс-міністра «маса претензій» до очільниці МОЗ Уляни Супрун

Колишній міністр та заступник голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Олег Мусій сумнівається в професіоналізмі й компетентності нинішньої глави МОЗ Уляни Супрун.

Про це він заявив у інтерв’ю «Главкому».

«Уляна Супрун ігнорує Комітет з питань охорони здоров’я. За три місяці ми її жодного разу не бачили на засіданнях нашого комітету. Далі – це спроба підмінити поняття страхової медицини. Це непрофесіоналізм і некомпетентність. У неї немає управлінської освіти. Медична, напевно, є, і то під великим питанням», - сказав він.

Мусій розповів, що особисто надсилав до МОЗ депутатське звернення, але воно залишилося без належної відповіді.

«На моє депутатське звернення вона відповіла, що її диплом про освіту є таємницею, ні вона, ні уряд не надали мені копію цього диплома, інформацію про те, що він легалізований в Україні. Тому мені незрозуміло, чому вона займає це крісло (міністра охорони здоров’я – ред.). Є маса інших кандидатур», - зазначив він.

На думку Місія, до МОЗ увесь час призначають некомпетентних людей з метою або розкрадання, або знищення українців.

«Міністерством має керувати людина, яка займатиметься поточним станом речей, а не реформами галузі. Питання реформ – це компетенція Комітету з питань охорони здоров’я і Верховної Ради. Нова команда повинна виконувати те, що приймає Верховна Рада, більшість у парламенті. Я вже рекомендував Гройсману не одну кандидатуру на цю посаду. Та коаліція і більшість мали вирішити цю проблему. Це питання до «Народного фронту» і БПП. Вони ж розказують, що у коаліції достатньо голосів. Нехай тими голосами призначать легітимного міністра, який відповідатиме разом із коаліцією за стан справ в охороні здоров’я», - наголосив екс-міністр.

Він підтвердив, що в Комітеті охорони здоров’я Верховної Ради не всі нардепи категорично налаштовані проти Супрун.

«Є кілька народних депутатів, які підтримують діяльність Уляни Супрун. Це Ірина Сисоєнко із «Самопомочі». Коли «Самопоміч» була в коаліції, це міністерство було квотою «Самопомочі». Думаю, поки що і залишається. Але Сисоєнко – не медик, а юрист. І останнім часом діяльність Уляни Супрун почала підтримувати Оксана Корчинська. Це є дуже дивним, з одного боку. З іншого, у мене є відповідь на питання «Чому?», але говорити про це не буду. Тобто, як мінімум, двоє з тринадцяти депутатів підтримують нинішню діяльність МОЗ з тих чи інших міркувань», - сказав Мусій.