В профільному комітеті Ради скаржаться на Супрун, яка сховала контракти на закупівлю ліків

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Олег Мусій

Депутати поскаржилися Гройсману на Супрун

Колишній міністр охорони здоров я та заступник голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Олег Мусій заявляє, що МОЗ не надає відповідей на запити комітету. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«З вересня нашому комітету і окремим народним депутатам МОЗ не може надати контракти і 2015 року, і плани на 2016 рік. Невідомі ціни закупівель, терміни поставок, зберігання і придатності медикаментів, які було закуплено. Міністерство нам, депутатам, не надає жодної інформації», - поскаржився Мусій.

Він повідомив, що на останньому засіданні комітету було прийнято спеціальне рішення та звернення до прем’єра Володимира Гройсмана.

«Уявіть, що може знати якийсь пересічний громадянин чи підлеглий пані Супрун, коли вона не надає навіть на вимогу народних депутатів інформацію стосовно укладених контрактів. Це гарні байки: «У нас усе під контролем, ми це зробимо». Але люди помирають сьогодні-завтра-післязавтра, а не тоді, коли Уляна Супрун, яка ніколи не була управлінцем, зрозуміє, що їй час залишати цю посаду», - зазначив Мусій.

За його словами, МОЗ ігнорує комітет. «Нам не надали жодних відповідей. Тільки один із заступників міністра, який ходить до нас на засідання, Роман Ілик, періодично озвучує «стільки-то відсотків, стільки-то медикаментів поставлено, стільки-то закуплено, стільки-то завезено в регіони, таку-то програму виконано на 90% чи на скількись-то відсотків». Але це загальні цифри. Він ігнорував звернення передати Уляні Супрун наші прохання щодо деталей і текстів контрактів», - сказав нардеп.

Він повідомив у зв’язку з цим, один з листів до прем’єр-міністра – про призначення легітимного міністра охорони здоров’я, другий – про відсутність співпраці Супрун із комітетом, а третій – про ігнорування вимог щодо можливості ознайомитися з деталями контрактів міжнародних закупівель. «І цього листа було підтримано рішенням усього комітету. На відповідь чекаємо», - розповів Мусій.