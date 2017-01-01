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Чемпіонат світу проходить у столиці Ірану з 10 лютого до 4 березня

Українська спортсменка Ганна Музичук вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з шахів у Тегерані, обігравши росіянку Аліну Кашлінську.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Згідно з оприлюдненими результатами, українка вийшла у наступний тур, обігравши російську спортсменку з рахунком 1,5:0,5.

Таким чином Музичук має загальні 3,5 очка з максимальних 4.

Чемпіонат світу проходить у столиці Ірану з 10 лютого до 4 березня.