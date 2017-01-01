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    Музичук вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з шахів

    • Сьогодні, 01:30
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    Чемпіонат світу проходить у столиці Ірану з 10 лютого до 4 березня

    Українська спортсменка Ганна Музичук вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з шахів у Тегерані, обігравши росіянку Аліну Кашлінську.

    Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

    Згідно з оприлюдненими результатами, українка вийшла у наступний тур, обігравши російську спортсменку з рахунком 1,5:0,5.

    Таким чином Музичук має загальні 3,5 очка з максимальних 4.

    Чемпіонат світу проходить у столиці Ірану з 10 лютого до 4 березня.

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