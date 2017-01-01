МВФ покращив глобальний прогноз економічного зростання

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Міжнародний валютний фонд

МВФ прогнозує, що світова економіка у 2017 році зросте на 3,5%

Міжнародний валютний фонд покращив свій глобальний прогноз економічного зростання. В останньому звіті МВФ йдеться, що світова економіка у 2017 році зросте на 3,5%. Попередній прогноз передбачав зростання на 3,4%. Прогноз на 2018 рік залишився незмінним (3,6%), повідомляє агентство dpa.

Пожвавленню розвинених економік сприятиме циклічне відновлення глобального виробництва та торгівлі, яке стало набирати обертів минулого літа. «Економічний підйом, якого ми очікували вже протягом певного часу, здається, матеріалізується», - написав у звіті головний економіст МВФ Моріс Обстфельд, якого цитує Reuters.

У Міжнародному валютному фонді очікують зростання української економіки у 2017 році на рівні двох відсотків. Серед факторів збільшення ВВП називається підвищення реальних доходів, зокрема, мінімальної зарплати. Негативним чинником у МВФ назвали блокаду переміщення товарів через лінію розмежування на Донбасі.

За даними МВФ, економічне зростання у розвинених країнах збільшиться з 1,7 відсотка минулого року до 2 відсотків у 2017-2018 роках. Прогноз зростання для Японії, зокрема, зріс на 0,4 відсоткового пункту до 1,2%, а для Єврозони та Китаю - на 0,1 відсоткового пункту до 1,7% та 6,6% відповідно. Прогноз зростання для США зберігся на сталому рівні - 2,3%.

Економіки країн, що розвиваються, за даними МВФ зростуть цього року на 4,5% - на 0,4 відсоткових пункту більше, ніж у 2016 році. У 2018 році МВФ очікує у цій групі країн економічне зростання на рівні 4,8%.

Джерело: DW