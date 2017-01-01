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    МВФ вимагає підвищення пенсійного віку в Україні

    • Сьогодні, 12:53
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    Пенсійна реформа
    Пенсійна реформа

    Рева повідомив, що переговори з МВФ з питання пенсійної реформи відбуваються досить складно

    Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявляє, що Міжнародний валютний фонд наполягає на підвищенні пенсійного віку в Україні.

    «У перспективі на десять років ми можемо за рахунок чіткого встановлення залежності права на пенсію та можливості її отримати в нормальному розмірі від того, скільки ти заплатив і як довго... це дасть великий економічний ефект для Пенсійного фонду. Але я не знаю, з яких міркувань фонд наполягає, щоб ми підвищили пенсійний вік», – сказав міністр в ефірі NewsOne.

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    За його словами, розрахунки уряду засвідчують, що підвищення пенсійного віку не вирішить питання дефіциту Пенсійного фонду України.

    «Я бачу, що існують десятки інших можливостей для наповнення Пенсійного фонду», – додав Рева.

    Він наголосив, що переговори з МВФ з питання пенсійної реформи відбуваються досить складно.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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