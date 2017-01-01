МЗС Греції спростовує відкриття «представництва ДНР»

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У дипломатичному відомстві наголосили на підтримці територіальної цілісності України

У Міністерстві закордонних справ Греції заперечують відкриття на території країни «офіційного представництва» терористичної організації «ДНР».

«Греція ніколи не визнавала самопроголошену «ДНР», - відповідну заяву представника грецького МЗС Стратоса Ефтіміу опубліковано на сайті дипвідомства.

Дипломат стверджує, що повідомлення російських ЗМІ про те, що бойовики «ДНР» відкрили «офіційне представництво» не відповідає дійсності.

«Будь-які дії, що підривають територіальну цілісність України, знаходяться в повному протиріччі з твердою позицією грецького уряду щодо територіальної цілісності України», - заявив представник грецького МЗС.

Напередодні російське інформаційне агентство ТАСС повідомило, що 21 березня в Греції відкрився «представницький центр ДНР».

За інформацією видання, з нагоди відкриттям офісу бойовиків їх начебто привітав колишній міністр енергетики Греції, глава позапарламентської партії «Народна єдність» Панайотіс Лафазаніс.