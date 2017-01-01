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    СБУ оголосила підозру головному банкіру бойовиків «ДНР»

    • Сьогодні, 18:48
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    <p>&laquo;Банк&raquo; бойовиків &laquo;ДНР&raquo;</p>

    «Банк» бойовиків «ДНР»

    Гроші «банку» бойовики використовували для ведення військових дій проти Збройних сил України

    Зібрані Службою безпеки України докази стали підставою для оголошення заочної підозри у фінансуванні тероризму голові псевдоструктури – так званого центрального республіканського банку «ДНР». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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    «Зловмисниця з 2014 року акумулювала кошти на рахунках «банку» з подальшим їх перерозподілом між незаконними збройними формуваннями терористичної організації «ДНР». Отримані гроші бойовики використовували для ведення військових дій проти Збройних сил України, задіяних у районі проведення АТО», - йдеться в повідомленні.

    Слідчі дії тривають.

    Як повідомлялося, дружину «народного губернатора Донеччини» Павла Губарєва Катерину викликали як підозрювану на допит до Служби безпеки України. Павла Губарєва підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність і незалежність України, організації масових заворушень і причетності до діяльності терористичних організацій.

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