СБУ оголосила підозру головному банкіру бойовиків «ДНР»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Банк» бойовиків «ДНР»

Гроші «банку» бойовики використовували для ведення військових дій проти Збройних сил України

Зібрані Службою безпеки України докази стали підставою для оголошення заочної підозри у фінансуванні тероризму голові псевдоструктури – так званого центрального республіканського банку «ДНР». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Зловмисниця з 2014 року акумулювала кошти на рахунках «банку» з подальшим їх перерозподілом між незаконними збройними формуваннями терористичної організації «ДНР». Отримані гроші бойовики використовували для ведення військових дій проти Збройних сил України, задіяних у районі проведення АТО», - йдеться в повідомленні.

Слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, дружину «народного губернатора Донеччини» Павла Губарєва Катерину викликали як підозрювану на допит до Служби безпеки України. Павла Губарєва підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність і незалежність України, організації масових заворушень і причетності до діяльності терористичних організацій.