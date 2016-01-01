МЗС попередив українців: у період різдвяних свят в Європі буде небезпечно

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Різдвяний ярмарок у Німеччині

Дипломатична служба радить українцям бути пильними і триматись подалі від багатолюдних зібрань

Департамент консульської служби радить громадянам України утриматися від відвідування масових заходів у країнах ЄС під час періоду різдвяних свят.

Про це йдеться в повідомленні ДКС.

Українські дипломати у своїх попередженнях посилаються на дані Держдепу США.

«За інформацією Державного департаменту США, існує велика ймовірність, що терористичні групи ІДІЛ, «Аль-Каїда» та їхні прихильники продовжують планувати теракти в Європі», – йдеться у повідмомленні.

У МЗС нагадали про теракти у Франції, Бельгії, Німеччині і Туреччині, скоєні екстремістами раніше.

«Влада європейських країн попереджає про можливі напади під час масових заходів на туристичні об'єкти, ресторани, торговельні центри, місця відправлення культу, а також у транспорті.

У цьому зв’язку наполегливо рекомендуємо громадянам України під час новорічно-різдвяних подорожей утримуватися від відвідування місць багатолюдних зібрань, а перебуваючи в громадських місцях, проявляти пильність», – заявили в МЗС.