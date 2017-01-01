МЗС РФ про слухання в Гаазі: звинувачення України виходять за межі юрисдикції суду

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Міжнародний суд ООН

У Лаврова заявили, що Україна використовує Суд як майданчик для озвучування політизованих звинувачень

Міністерство закордонних справ Росії вважає, що Україна використовує Міжнародний суд ООН як майданчик для озвучування політизованих звинувачень. Про це йдеться в коментарі МЗС РФ щодо слухань в Міжнародному суді ООН за позовом України до Росії.

«Росія виклала свою позицію: Україна використовує Суд як майданчик для озвучування політизованих звинувачень, що виходять за межі юрисдикції Суду, навела докази того, що Україна не обґрунтувала належним чином свої претензії, а також виклала об'єктивну картину ситуації на Південному Сході України і в Криму», - повідомляють у відомстві Сергій Лаврова.

Нагадаємо, 6-9 березня пройшли слухання в Міжнародному Суді за запитом про введення тимчасових заходів за позовом України проти Росії про застосування Міжнародної конвенції по боротьбі з фінансуванням тероризму, а також Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації в Криму.

Коментуючи результати розгляду, заступник міністра закордонних справ України, глава делегації в Міжнародному суді ООН Олена Зеркаль висловила думку, що позиція російської сторони під час слухань продемонструвала, що «логіка Росії полягає в тому, що вони можуть робити все і не нести жодної відповідальності за свої дії».

Рішення суду може бути винесено до кінця квітня.