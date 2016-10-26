МЗС пояснило послу Німеччини, чому вибори на Донбасі - це нісенітниця

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Вибори на окупованому Донбасі мають відбуватися лише після виведення з України підрозділів російських збройних сил, зазначили в МЗС

Міністерство зовнішніх справ України роз’яснило послу Німеччини Ернсту Райхелю, що проведення виборів на окупованому Донбасі неможливе через присутність російських військ, яке унеможливлює їх прозорість та безпеку. Про це повідомляє прес-служба відомства.

«Було наголошено на неприпустимості проведення виборів на окупованих територіях Донбасу за присутності російських окупаційних військ», — розповідає МЗС про подробиці зустрічі з німецьким дипломатом.

«Такі вибори мають відбуватися лише після виведення з України підрозділів російських збройних сил, а також створення таких безпекових передумов, які б уможливили проведення на Донбасі вільних і демократичних виборів з дотриманням стандартів ОБСЄ та українського законодавства», — повідомляє міністерство.

Також зазначається, що попри позицію посла, в Україні високо цінують зусилля офіційного Берліна, спрямованих на повернення миру на Донбас та припинення російської агресії проти України.

Нагадаємо, надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що проведення виборів на окупованій території Донбасу можливе до виведення звідти російських військових підрозділів.

У БПП заявили, що ця заява підіграє окупантам.

Міністерство закордонних справ України запросило посла Німеччини Ернста Райхеля для пояснень через його заяви щодо врегулювання ситуації на Донбасі.