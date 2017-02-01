Посла Німеччини викликали «на килим» до МЗС України

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Ернст Райхель

Посла Німеччини запрошено до МЗС для отримання пояснень щодо його висловлювань про врегулювання ситуації на Донбасі

Міністерство закордонних справ України запросило посла Німеччини Ернста Райхеля для пояснень через його заяви щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Інформацію про ухвалення такого рішення «Європейській правді» підтвердили в прес-службі МЗС.

«Посла Федеративної республіки Німеччина запрошено до МЗС для отримання пояснень щодо його висловлювань, опублікованих в інтерв'ю виданню РБК-Україна», - заявила ЄП керівник прес-служби міністерства Олена Ващенко.

Вона не уточнила, яке саме з висловлювань посла стане предметом його спілкування з керівництвом МЗС.

Джерела «Європейської правди» у дипломатичному відомстві додали, що з послом доручено зустрітися директору політичного департаменту Олексію Макєєву.

Водночас один зі співрозмовників ЄП у дипломатичній службі наголосив, що йдеться про низку запитань до німецького дипломата. «Там низка некоректних висловлювань», - пояснив представник МЗС.

Також у міністерстві висловлюють подив щодо того, що заяви, які розходяться з публічною позицією Берліну, звучать від Ернста Райхеля не вперше. Зокрема, в грудні на конференції «Аудит зовнішньої політики України» відбулася його публічна суперечка із заступником міністра закордонних справ Вадимом Пристайком після того, як посол заявив, що Україні не потрібен аналог «плану Маршалла».

Також від Райхеля і раніше лунали заяви про можливість проведення виборів на Донбасі ще за збереження російського контролю над окремими районами Донецької і Луганської областей

Нагадаємо, надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що проведення виборів на окупованій території Донбасу можливо до виведення звідти російських військових підрозділів. У БПП заявили, що ця заява підіграє окупантам.