МЗС України подякувало Сенату Нідерландів за ратифікацію Угоди про асоціацію

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Асоціація України з ЄС

Переконлива більшість, яка підтримала цей законопроект, вкотре довела – Нідерланди є нашим другом і партнером на шляху до політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС, заявили у МЗС

Міністерство закордонних справ привітало рішення Сенату Нідерландів про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

«В Україні вітають схвалення Сенатом Нідерландів законопроекту про вступ в силу закону від 8 липня 2015 року про схвалення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, підписаної у Брюсселі 21 березня та 27 червня 2014 року», - йдеться у повідомленні.

В українському МЗС зазначили: «Переконлива більшість, яка підтримала цей законопроект, вкотре довела – Нідерланди є нашим другом і партнером на шляху до політичної асоціації та економічної інтеграції з Європейським Союзом».

«Ми вдячні нашим колегам – з Нідерландів та інших країн і інституцій ЄС, які протягом цих півтора роки формували міцний фундамент для підтримки Угоди в нідерландському суспільстві та офіційних колах», - наголосили у міністерстві, додавши: «Сподіваємося на швидке завершення усіх необхідних внутрішніх процедур в Нідерландах та швидку ратифікацію Угоди Європейським Співтовариством з атомної енергії та Радою ЄС. Пам’ятаючи ціну, яку заплатили українці за Угоду про асоціацію, забезпечення її повноцінного вступу в силу є нашим спільним моральним обов’язком. Адже ця Угода є ключовим дороговказом у впровадженні в Україні системних політичних та соціально-економічних реформ на основі найкращих європейських стандартів, спрямованих на підвищення рівня життя українців».

«Разом ми здолали усі перешкоди на шляху ратифікації Угоди, разом забезпечимо якнайскоріше повноцінне набуття нею чинності та ефективну імплементацію», - висловили сподівання у МЗС.

Нагадаємо, у вівторок, 30 травня, Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. За попереднім підрахунком, 50 депутатів проголосували за ратифікацію угоди, 25 були проти.

Тепер ратифікаційні грамоти мають передати на підпис королю Нідерландів, а потім надіслати до Брюсселя.