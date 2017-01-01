МЗС України «жорстко» засудило запуст балістичних ракет КНДР

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Українські дипломати висловили повну підтримку Японії та Південній Кореї

Регулярні запуски балістичних ракет Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР), зокрема, зухвалий запуск одночасно чотирьох таких ракет 6 березня 2017 року є не лише прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, але й свідомою провокацією проти існуючої міжнародно-правової системи.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

«Україна жорстко засуджує такі дії Пхеньяна, закликає світове співтовариство вжити додаткових заходів для притягнення КНДР до відповідальності та висловлює у цьому зв’язку повну підтримку Японії та Південній Кореї», - повідомили у відомстві.

На думку МЗС, даний розвиток подій свідчить про те, що чинні санкції проти КНДР виявилися недостатніми.

«Україна підтверджує свою налаштованість використати всі можливі важелі впливу в якості непостійного члена Ради Безпеки ООН для повернення КНДР до міжнародного правового поля», - резюмують українські дипломати.

Як повідомляв «Главком», Північна Корея знову запустила ракету великої дальності. Досі не встановлена ракета була запущена в Японське море.

Пізніше прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що Північна Корея запустила одразу чотири балістичні ракети в бік Японського моря. За його словами, три з них пролетіли близько тисячі кілометрів, перш ніж впасти в море в ексклюзивній економічній зоні Японії.