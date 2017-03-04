США веде таємну кібервійну проти ракетної програми Північної Кореї - NYT



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Північна Корея

Кібератаки тривають уже три роки

США з 2014 року ведуть «таємну кібервійну» проти північнокорейської ракетної програми.

Про це повідомляє газета The New York Times із посиланням на джерела в адміністрації колишнього американського президента Барака Обами і нинішнього - Дональда Трампа.

Але в останні місяці США не змогли перешкодити випробуванням балістичних ракет Пхеньяном, констатує видання.

За його інформацією, в 2014 році Обама віддав наказ оборонному відомству активізувати кібератаки для зриву випробувань балістичних ракет КНДР. Після цього велика кількість запущених Пхеньяном снарядів почали вибухати, відхилятися від курсу, розпадатися в повітрі або падати в море. Але все ж за останні вісім місяців Північна Корея тричі провела успішні випробування ракет середньої дальності. Таким чином, США, як і раніше, не здатні ефективно протистояти ядерній і ракетній програмі КНДР, резюмує NYT.

Нагадаємо, 12 лютого Пхеньян здійснив пуск балістичної ракети, яка, за заявою північнокорейського керівництва, є новим типом стратегічного озброєння, здатним нести ядерні боєголовки. Рада Безпеки ООН на екстреному засіданні на наступний день одноголосно засудила дії КНДР, назвавши ракетні випробування «серйозним порушенням» резолюцій РБ.

Джерело: Укрінформ