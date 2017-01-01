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    МЗС України з’ясовує ситуацію щодо аварії судна в Чорному морі

    • Сьогодні, 10:16
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    <p>Судно &laquo;Герої Арсеналу&raquo; (архівне фото)</p>

    Судно «Герої Арсеналу» (архівне фото)

    Питання вивчає український консул у Ростові-на-Дону

    Український консул у Ростові-на-Дону з’ясовує ситуацію щодо судна, яке затонуло в Чорному морі. Про це повідомляє прес-служба департаменту консульської служби МЗС України у Twitter.

    «Консул у Ростові-на-Дону в оперативному контакті з Краснодарським УНС з’ясовує ситуацію щодо аварії судна в Керченській протоці», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомляв «Главком», у Чорному морі затонуло вантажне судно з українцями на борту.

    Згідно з попередніми даними, на борту перебувало 12 осіб, з яких 9 українців. Неофіційно повідомляється, що п'ятьох знайшли живими, пошуки інших тривають.

    Турецька компанія «Gunes shipping» з'ясовує обставини аварії в Чорному морі суховантажу «Герої Арсеналу», оператором якого вона є.

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