У комітеті Європарламенту лише депутати з Франції та Італії голосували проти безвізу для України

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Голосування в Європарламенті

Франція стала єдиною країною, де кількість депутатів-противників безвізового режиму для України стала вищою, ніж кількість прибічників

Проти надання безвізового режиму з ЄС для України на засіданні Комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) голосували депутати з Франції та Італії.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Засідання відбулося ще 9 березня, але довгий час результати поіменного голосування були закритою інформацією. Комітет проголосував на користь безвізу для України – 40 голосів «за», 4 – проти, 1 – утримався.

Серед тих, хто голосував «протии» - один італійський євродепутат і три – французькі. Франція стала єдиною країною, де кількість депутатів-противників безвізового режиму для України стала вищою, ніж кількість прибічників.

Причому представники Франції не є ані членами, ані заступниками членів у комітеті LIBE, тому вони використали особливу процедурну норму: домовилися з іншими депутатами, щоби ті виписали для них персональне доручення і надали право віддати свій голос.

Двоє депутатів є однопартійцями лідера французьких євроскептиків Марін Ле Пен і їхнє голосування не викликає подиву.

А от третім став республіканець Арно Деньян, колишній французький дипломат та представник групи Європейської народної партії, яку зазвичай вважають другом України в Європі.