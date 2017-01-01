МЗС з’ясовує, чи немає українців серед постраждалих під час вибуху в Манчестері
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Щонайменше 19 людей загинули і близько 50 людей були поранені в результаті вибуху в Манчестері
Консул України в Британії з’ясовує, чи немає українців серед постраждалих під час вибуху в Манчестері.
Про це повідомляє прес-служба МЗС.
«Консул з'ясовує, чи немає українців серед постраждалих під час теракту в Манчестер», - йдеться у повідомленні.
За останніми даними поліції, щонайменше 19 людей загинули і близько 50 людей були поранені в результаті вибуху на території концертного комплексу «Манчестер Арена» минулої ночі.
Травмованих госпіталізували до шести лікарень міста. Вибух прогримів після концерту американської поп-зірки Аріани Гранде. Її прес-секретар повідомив, що зі співачкою все гаразд.
Консул з'ясовує, чи немає українців серед постраждалих під час теракту в #Манчестер. pic.twitter.com/lEn7jpfUAp— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 23 травня 2017 р.
Раніше повідомлялося, що поліція розглядає інцидент на стадіоні в Манчестері як можливий терористичний акт.
NBC News повідомив, що не менше 20 людей загинули під час вибуху на стадіоні в Манчестері.
На стадіоні працюють сапери.
Нагадаємо, ЗМІ повідомили про вибух на стадіоні в Манчестері, де проходив концерт американської співачки Аріана Гранде.