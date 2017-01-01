МЗС з’ясовує, чи немає українців серед постраждалих під час вибуху в Манчестері

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Щонайменше 19 людей загинули і близько 50 людей були поранені в результаті вибуху в Манчестері

Консул України в Британії з’ясовує, чи немає українців серед постраждалих під час вибуху в Манчестері.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

«Консул з'ясовує, чи немає українців серед постраждалих під час теракту в Манчестер», - йдеться у повідомленні.

За останніми даними поліції, щонайменше 19 людей загинули і близько 50 людей були поранені в результаті вибуху на території концертного комплексу «Манчестер Арена» минулої ночі.

Травмованих госпіталізували до шести лікарень міста. Вибух прогримів після концерту американської поп-зірки Аріани Гранде. Її прес-секретар повідомив, що зі співачкою все гаразд.

Консул з'ясовує, чи немає українців серед постраждалих під час теракту в #Манчестер. pic.twitter.com/lEn7jpfUAp — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 23 травня 2017 р.





Раніше повідомлялося, що поліція розглядає інцидент на стадіоні в Манчестері як можливий терористичний акт.

NBC News повідомив, що не менше 20 людей загинули під час вибуху на стадіоні в Манчестері.

На стадіоні працюють сапери.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили про вибух на стадіоні в Манчестері, де проходив концерт американської співачки Аріана Гранде.







