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    МЗС з’ясовує, чи немає українців серед постраждалих під час вибуху в Манчестері

    • Сьогодні, 07:53
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    Щонайменше 19 людей загинули і близько 50 людей були поранені в результаті вибуху в Манчестері

    Консул України в Британії з’ясовує, чи немає українців серед постраждалих під час вибуху в Манчестері.

    Про це повідомляє прес-служба МЗС.

    «Консул з'ясовує, чи немає українців серед постраждалих під час теракту в Манчестер», - йдеться у повідомленні.

    За останніми даними поліції, щонайменше 19 людей загинули і близько 50 людей були поранені в результаті вибуху на території концертного комплексу «Манчестер Арена» минулої ночі.

    Травмованих госпіталізували до шести лікарень міста. Вибух прогримів після концерту американської поп-зірки Аріани Гранде. Її прес-секретар повідомив, що зі співачкою все гаразд.


    Раніше повідомлялося, що поліція розглядає інцидент на стадіоні в Манчестері як можливий терористичний акт.

    NBC News повідомив, що не менше 20 людей загинули під час вибуху на стадіоні в Манчестері.

    На стадіоні працюють сапери.

    Нагадаємо, ЗМІ повідомили про вибух на стадіоні в Манчестері, де проходив концерт американської співачки Аріана Гранде.



    МЗС вибух Манчестер
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