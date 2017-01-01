На 27% зросла кількість громадян на пунктах пропуску з Кримом – Слободян

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КПВВ «Чонгар»

Прикордонники оприлюднили дані за перший квартал поточного року

У першому кварталі 2017 року, у порівнянні із аналогічним періодом 2016 року, на 27% зросла кількість громадян на КПВВ на лінії розмежування із тимчасово окупованим Кримом. Про це повідомив Олег Слободян, спікер Державної прикордонної служби, передає «Главком».

«Підбили статистику трафіку через КПВВ на лінії розмежування та на адмінмежі із тимчасово окупованим Кримом. Цікаво, що у першому кварталі 2017 року у порівнянні із аналогічним періодом минулого кількість громадян на КПВВ на лінії розмежування зросла на 27% а транспорту - на 7%. В той же час у пунктах контролю на напрямку окупованого півострову тенденція зворотня: кількість громадян зменшилася на 24% та майже вдвічі - транспортних засобів», - кінець цитати.

Нагадаємо, у неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини, а не одна.

Держдеп США закликав Росію використати свій вплив на бойовиків для розслідування інциденту.