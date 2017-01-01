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Автомобіль ОБСЄ

Кількість постраждалих від вибуху автомобіля ОБСЕ на Луганщині збільшилась

Через підрив на території окупованої Луганської області автомобіля Спеціальної місії ОБСЄ постраждали дві людини, а не одна. Про це сказано у повідомленні СММ ОБСЄ в Facebook.

«В результаті цього інциденту, один з членів патруля загинув та двоє учасників були доставлені в лікарню для подальшого обстеження», - йдеться в повідомленні.

У складі патруля було 6 людей і 2 бронемашини, уточнили в ОСБЄ.

Нагадаємо, у неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення.

В «ЛНР» заявили, що вибух стався через те, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

Російскі ЗМІ повідомили, що при підриві автомобіля місії ОБСЄ загинув громадянин США, поранення дістали громадяни Німеччини.