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    На Черкащині для учасників АТО вже виділили понад 9 тисяч гектарів землі

    • Сьогодні, 07:38
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    Фото: Vlasno

    В січні цього року дозвіл на розробку землевпорядної документації отримало 70 захисників

    Станом на восьме лютого в Черкаській області для учасників АТО надано 5 тисяч 621 дозвіл на розробку землевпорядної документації на загальну площу майже 9 тис. 332 гектари.Про це повідомили у прес-службі облдержадміністрації.

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    «Лише протягом січня цього року Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області надало 70 дозволів на загальну площу 92,1 га», - заявляють в ОДА.

    Також 2 тисячі 278 осіб із числа військовослужбовців, правоохоронців та членів їхніх сімей оформили необхідні документи й уже отримали у власність за рахунок земель сільськогосподарського призначення державної власності земельні ділянки загальною площею майже 3 654 га, зокрема для ведення індивідуального садівництва та особистого селянського господарства.

    На сьогодні в Черкаській області 7 тисяч 786 атовців виявили бажання отримати земельні ділянки за рахунок земель сільськогосподарського призначення державної власності.

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