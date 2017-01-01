У Дніпрі намагаються врятувати пораненого в Авдіївці бійця Кабанова

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Бійцю провели складну операцію, лікарі сподіваються на одуження військового

У Дніпрі рятують пораненого в Авдіївці бійця. Про це у «Фейсбуці» написав головний лікар ОКЛ ім. Мечникова Сергій Риженко.

41-річний боєць ЗСУ Михайло Кабанов отримав поранення під час вибуху танкового снаряду в Авдіївці.

«Народився у Житомирській області, батько трьох дітей. Весь час після поранення думки про дітей, які заглушали навіть біль. Поранена ліва половина грудної клітини не давала дихати, складний перелом плеча, осколками травмована голова і праве стегно. Досвідчений травматолог Олексій Горегляд відразу по надходженню провів складну операцію», - пише Риженко.

Нагадаємо, у Дніпрі прийняли на лікування трьох важкопоранених бійців із передової в Авдіївці та Троїцькому. Один військовий у комі, двоє інших у дуже важкому стані.

Тоді повідомлялось, що 41-річний Михайло Кабанов дістав поранення легші від своїх товаришів. «Прямая наводка танка была, метрів 400. Хлопці витягували, мої бойові товариші витягнули», – розповів він. Життю цього військового загрози вже немає, а після операції ще й є надія, що складні поранення кінцівок не завадять рухатися. Але сам Михайло більше хвилюється не за себе, а за друзів, що лишаються на позиціях. «Побажати всім хлопцям здоров’я, щоби вони в таку біду не потрапляли», – передає він побратимам.