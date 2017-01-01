На Донбас заїхав путінський «гумконвой»: авто з медикаментами майже порожнє

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Російський «гумконвой»

У складі «гумконвою» 41 автомобіль

Сьогодні, 27 квітня, російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового (64-го) «гуманітарного конвою». Про це повідомляє пресс-служба Держприкордонслужби України.

«Оскільки переміщення «гумконвою» знову відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій», - зазначається в повідомленні.

Прикордонники інформують, що з 6:50 до 7:40 через російські пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган» на в’їзд в Україну всього прослідувало дві колони т.з. «гумконвою» у складі 41 автомобіля.

«У вантажівках нібито перевозили дитячі продукти харчування та один автомобіль – з медикаментами. Особливістю даного вантажу є невідповідність кількості вантажівок, заявлених в попередній ноті РФ. А автомобіль з медикаментами був заповнений лише на 10%», - повідомляє Держприкордонслужба.

Як повідомляв «Главком», у МНС Росії стверджують, що у складі вантажу, загальна маса якого 400 тонн, дитячі продуктові набори, медичне обладнання та медикаменти.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що командування ЗС РФ з метою приховування участі кадрових російських військовослужбовців у боях на Донбасі використовує «гумконвої» для вивезення убитих військових на територію РФ.

РФ з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну і прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок. Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування були зброя, боєприпаси та протитанкові гранати.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».