Росія вирішила скоротити кількість «гумконвоїв» для Донбасу

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Російський «гумконвой»

У МНС Росії пояснюють це «достатнім задоволенням потреб» жителів сходу України

Російські конвої з так званою гуманітарною допомогою для жителів південного сходу України з квітня будуть відправлятися один раз на місяць замість двох. Про це повідомив заступник міністра МНС Росії Володимир Артамонов, передає «РИА Новости».

«З квітня буде лише один конвой на місяць, а не два, як зазвичай», – сказав Артамонов.

За його словами, це пов’язано «з достатнім задоволенням потреб» жителів південного сходу України, додавши, що має на увазі «продукти харчування та ліки».

Попередня, 61-ша, автоколона з «гуманітарним» вантажем прибула на окуповані території Донбасу 28 лютого. За даними російської сторони, наступні вантажі вирушать 16 і 23 березня, а потім 27 квітня.

Державна прикордонна служба України повідомляла, що 61-й «гумконвой» проїхав на Донбас з грубим порушенням норм міжнародного і українського законодавства.

Російська сторона заявляла, що до складу колони увійшло 25 автомобілів з понад 300 тоннами вантажів.

Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що бойовики готують вивезення до РФ 20 тіл убитих і померлих від ран російських військовослужбовців транспортом чергового російського «гумконвою».