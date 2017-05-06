Названо імена військових, загиблих на Світлодарській дузі

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Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr Українська військова техніка

Усі загиблі виявилися бійцями 43-го окремого мотопіхотного батальйону «Патріот»

Загиблі на початку травня на Світлодарській дузі військові виявилися бійцями 43-го окремого мотопіхотного батальйону «Патріот» (входить до складу 53-ї окремої механізованої бригади). Про це пише «Новинарня».

Імена загиблих героїв: Анатолій Біжко, Сергій Смирнов «Одеса», Юрій Мальков «Оптовик».

Біжко нещодавно відзначив 22-й день народження. Народився 7 квітня 1995 року в місті Нікополь Дніпропетровської області. Був четвертою, наймолодшою дитиною в родині.

В армії – з жовтня 2013 року. Від початку АТО захищав Батьківщину в лавах 74-го окремого розвідбатальйону. Учасник оборони Донецького аеропорту. З 1 грудня 2016 перейшов до 43 омпб, служив на посаді снайпера.

Мати померла два роки тому, залишився батько.

Смирнов - 1980 року народження, з міста Олешки (кол. Цюрупинськ) Херсонської області. Був мобілізований у вересні 2014 року до 43 бтро. В січні 2017 року підписав контракт із ЗСУ. Залишився 19-річний син.

Мальков народився 25 лютого 1986 року в місті Кривий Ріг (Тернівський район) Дніпропетровської області. Кулеметник 43 омпб. До батальйону прийшов півтора роки тому, згодом підписав контракт. Залишились дружина й маленька донька.

Нагадаємо, 3 травня прес-центр штабу АТО повідомив, що троє українських військових, рятуючи свого пораненого побратима, загинули в районі Світлодарської дуги. Пізніше були оприлюднені подробиці їх загибелі.

6 травня стало відомо, що тіла трьох загиблих військовослужбовців повернуто на підконтрольну Україні територію. Представники ОРЛО постійно змінювали час передачі і лише на 5 день тіла загиблих військовослужбовців вдалося повернути.