На Донбасі четверо російських військовослужбовців підірвалися на власних мінах

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Російські військовослужбовці на Донбасі

У бойовиків зростає кількість небойових втрат

У з’єднаннях і частинах російських військ на Донбасі зростає кількість небойових втрат та грубих порушень військової дисципліни. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«За минулу добу у результаті підриву на власних мінних загородженнях загинуло чотири військовослужбовці 1 АК ЗС РФ (по два військовослужбовці зі складу 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) та 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк)», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, бойовики продовжують обстріл прифронтової Авдіївки. Внаслідок обстрілів у четвер, 6 квітня, отримав поранення мирний житель міста.

За минулу добу на Донбасі зафіксовано 48 обстрілів позицій сил АТО, п’ятеро військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.