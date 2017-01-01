ФСБ наказала «силовикам» «ЛДНР» видалити аккаунти в соцмережах

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Діяльність у мережі інтернет

Вказівку формально виконало лише «МДБ ДНР»

ФСБ Росії в ультимативній формі зажадала від керівництва самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» взяти під контроль діяльність у мережі інтернет представників командного і рядового складу всіх «силових структур» обох формувань. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

Наразі вказівку формально виконало лише «МДБ ДНР», заборонивши всім своїм співробітникам реєструвати аккаунти у соцмережах і наказавши видалити існуючі.

«Разом з тим «контррозвідка МДБ ДНР» просить у російських кураторів з ФСБ РФ дати пояснення, яким чином можна організувати контроль над подібною діяльністю в інтернеті представників інших «силових структур» – на думку керівництва «контррозвідки», в масштабах усіх «силових структур ДНР» такий контроль технічно неможливий», – повідомляють в ІС.

Як повідомлялося, глава «Інформаційного спротиву», народний депутат Дмитро Тимчук припускає, що російсько-окупаційні війська можуть готувати широкомасштабний наступ на позиції Збройних сил України.

Секретар РНБО України Олександр Турчинов також не виключає розширення воєнної агресії РФ проти нашої країни.