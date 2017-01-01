З початку доби бойовики здійснили 40 обстрілів на Донбасі

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Терористи використовують танки та артилерію

З початку доби в зоні проведення антитерорестичної операції зафіксовано 40 осбтрілів, поранено одного українського військового, передає прес-центр штабу АТО.

«Загалом зафіксовано 40 обстрілів. Одного нашого військового поранено», - йдеться в повідомленні.

Також в прес-центрі зазначили, що по всім трьом напрямкам бойовики використовували такни та артилерію.

«На донецькому напрямку зі 152 міліметрової артилерії, танків, 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї загарбники неодноразово обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки. Також по Авдіївці та Кам’янці вогонь вели і снайпери. Крім того, під обстріли потрапили Луганське, Опитне та Зайцеве.

На маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії, гранатометів та мінометів різних калібрів російські окупанти обстріляли Новогригорівку, Лебединське, Широкине та Марїнку. По Широкиному вогонь вів і танк, а по Новотроїцькому - великокаліберні кулемети.

На луганському напрямку по Новозванівці вогонь вів танк. Гранатомети - по Жовтому та Кримському», - додали в прес-центрі.

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