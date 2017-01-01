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    Доба на Донбасі: 78 ворожих обстрілів, двоє загиблих бійців АТО

    • Сьогодні, 06:14
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    Військові ЗСУ
    Військові ЗСУ

    Також двох бійців АТО поранено

    В штабі АТО звітують, що ситуація на Донбасі залишається напруженою, але контрольованою Збройними Силами України. За минулу добу російсько-окупаційні війська 78 разів обстріляли позиції українських захисників: двоє українських захисників загинули, ще двоє отримали поранення.

    Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру штабу АТО.

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    На донецькому напрямку під вогнем артилерійських систем калібру 152мм опинились українські позиції неподалік Зайцевого. Міномети калібру 120мм ворог застосував поблизу Майорського, Авдіївки, Верхнєторецького, а з мінометів калібру 82мм противник вів вогонь по позиціям під Авдіївкою, Троїцьким, шахтою Бутівка, Верхнєторецьким, Новоселівкою Другою. Гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети російсько-окупаційні війська застосовували поруч Авдіївки, Пісків, Невельського, Луганського. А по захисниках шахти Бутівка бив танк.

    На маріупольському напрямку, позиції під Широкиним та Водяним ворог обстрілював з мінометів калібрів 120мм та 82мм. З гранатометів та кулеметів ворог вів вогонь по позиціям поблизу Водяного, Гнутового, Широкиного та Талаківки. Морських піхотинців під Водяним обстрілював снайпер.

    На луганському напрямку, по позиціям неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з мінометів калібру 82мм, гранатометів та кулеметів.

    Як повідомляв «Главком», вчора під час ворожого обстрілу також було поранено мешканця Авдіївки.

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