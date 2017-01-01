На Донеччині чоловік закопав на городі бойові гранати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тепер чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі

У Костянтинівці на Донеччині поліція знайшла на городі в місцевого жителя закопані бойові гранати. Чоловік пояснив свої дії однією фразою – знайшов та зберігав про всяк випадок. Наразі загрозу нейтралізовано.

Про це йдеться у повідомленні на сайті обласної Нацполіції.

Відомо, що чоловік 1983 року народження прогулюючись у лісопосадці, на околиці міста, знайшов три бойові гранати, приніс боєприпаси до себе додому, та закопав на городі. Коли до нього завітали поліцейські чоловік пояснив, що тримав гранати виключно про всяк випадок.

Боєприпаси були вилучені правоохоронцями.

Даний факт попередньо кваліфіковано за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими пристроями» Кримінального кодексу України, за що передбачено до 7 років позбавлення волі.

Як повідомляв «Главком», сьогодні Головне управління Нацполіції в Донецькій області заборонило ввезення на територію області зброї, навіть якщо є дозвіл на її володіння