На Донеччині заочно судитимуть редактора газети за сепаратистські статті
- Сьогодні, 04:57
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Розсилка
Наразі чоловік переховується від українських правоохоронців
Головного редактора газети «Дружківський робочий» заочно судитимуть в Донецькій області за публікацію закликів до підтримки сепаратистів Донбасу, а також до протидії державній владі України.
Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.
Встановлено, що в період квітня-червня 2014 року 61-річний чоловік займав посаду головного редактора газети «Дружківський робочий» комунального підприємства «Медіа-центр» Дружківської міської ради.
Він обвинувачується в тому, що в одному з номерів місцевої газети розмістив матеріали пропагандистсько-агітаційного характеру щодо проведення референдуму на території Донецької області з метою визнання «Донецької народної республіки».
Чоловікові інкримінують ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі) Кримінального кодексу.
Оскільки журналіст переховується від слідства за межами України, прокуратура Донецької області вийшла до суду з клопотанням щодо проведення спеціального (заочного) досудового розслідування стосовно колишнього головного редактора газети.