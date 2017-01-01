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    На Донеччині затримали відому «героїню» пропагандистських сюжетів РосЗМІ

    • Сьогодні, 07:56
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    Жінка приїжджала до Павлограду, щоб оформити собі пенсію

    Співробітники поліції затримали в Мар’їнці Донецької області жінку 1952 року народження, яка у 2015 році знімалася в пропагандистському сюжеті російського телеканалу НТВ, де розповідала про «безчинства української армії» у Дебальцевому.

    Як повідомив заступник голови Нацполіції – начальник ГУ НПУ в Донецькій області В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook в неділю, 2 квітня, правоохоронці звернули увагу на жінку, яка помітно нервувала під час перевірки документів.

    З’ясувалося, що колишня вчителька української та російської мови Галина Семич, яка проживає в окупованому Дебальцевому, приїжджала до Павлограду Дніпропетровської області, щоб оформити собі пенсію на рахунок українських платників податків. При цьому вона вже отримує пенсію» в ОРДО.

    Під час спілкування з українськими правоохоронцями жінка заперечувала образливі вислови стосовно українських військовослужбовців, а свою участь у пропагандистському сюжеті пояснила «підступністю російських ЗМІ». «Хай її слова залишаться на її совісті», – резюмував Аброськін.

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