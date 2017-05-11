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    На допит викликають авторів фільму-розслідування про вбивство Шеремета

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    Справа про вбивство Павла Шеремета
    Справа про вбивство Павла Шеремета

    Поліцію зацікавили багато фактів у цьому розслідуванні

    Міністерство внутрішніх справ України викликає на допит авторів фільму-розслідування «Вбивство Павла» й Ігоря Устименка у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

    Про це повідомив «Українській правді» міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за результатами наради слідчої групи поліції у цій справі.

    «Прибираючи емоції, багато фактів у цьому розслідуванні нас зацікавили – й ми викликаємо на допит авторів, а також Ігоря Устименка», – сказав він.

    Як повідомляв «Главком», у мережі опублікували фільм-розслідування вбивства українського журналіста Павла Шеремета.

    Прем'єра відповідного ролика відбулася у коворкінгу #MediaHub у Києві, тепер його можна подивитися онлайн. 

    Журналісти з проекту «Слідство.Інфо» разом із колегами з міжнародної мережі OCCRP з перших годин вбивства Шеремета працювали на місці подій, у фільмі ретельно проаналізовано події ночі перед вбивством.

    Повідомляється, що колишній чи теперішній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета.

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