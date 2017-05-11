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    Глава Нацполіції збирає слідчу групу у справі Шеремета

    • Сьогодні, 12:25
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    Павло Шеремет
    Павло Шеремет

    На нараді з групою розслідування вбивства обговорюватимуться помилки слідства

    Голова Нацполіції України Сергій Князєв на 12 годину четверга збирає всю слідчу групу Національної поліції у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це він повідомив «Українській правді».

    «Ми приєднаємо сюжет журналістів до матеріалів кримінального провадження і перевіримо викладену там інформацію», - зазначив Князєв.

    За його словами, на нараді з групою розслідування вбивства обговорюватимуться помилки слідства, а також факти, які буди викладені у сюжеті Слідства інфо.

    На уточнення, чи був допитаний колишній працівник СБУ, який перебував у автомобілі «Шкода» неподалік місця закладки вибухівки під машину Шеремета, керівник Нацполіції зазначив: «Ще раз повторюю, я зараз збираю всю слідчу групу, заслухаємо всі звіти».

    Як повідомляв «Главком», у мережі опублікували фільм-розслідування вбивства українського журналіста Павла Шеремета.

    Прем'єра відповідного ролика відбулася у коворкінгу #MediaHub у Києві, тепер його можна подивитися онлайн. 

    Журналісти з проекту «Слідство.Інфо» разом із колегами з міжнародної мережі OCCRP з перших годин вбивства Шеремета працювали на місці подій, у фільмі ретельно проаналізовано події ночі перед вбивством.

    Повідомляється, що колишній чи теперішній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета.
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