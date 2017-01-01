На Евересті знайдено тіла чотирьох альпіністів

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Еверест

Альпіністи могли загинути через брак кисню всередині намету

На Евересті в наметі виявлені тіла чотирьох альпіністів. Про це повідомляє The Himalayan Times.

У числі загиблих туристи: чоловік і жінка, а також двоє непальців.

Повідомляється, що вони були виявлені членами експедиції, які спускали з гори тіло іншого загиблого - словацького альпініста.

За попередньою версією, альпіністи могли загинути через брак кисню всередині намету.

Як повідомляв «Главком», харківський альпініст Валентин Сіпавін здійснив сходження на гору Еверест. Чоловік став п’ятим харків’янином та загалом 19-м українським альпіністом, який піднявся на найвищу точку планети на висоту 8848 метрів.

Джерело: УНН