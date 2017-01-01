На Ейфелевій вежі погасять вогні в пам'ять жертв теракту в Стокгольмі

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Ейфелева вежа

Освітлювання головного символу Франції вимкнуть опівночі

Мер Парижа Анн Ідальго повідомила, що Ейфелева вежа опівночі припинить підсвічуватися на знак жалоби за загиблими в результаті нападу в Стокгольмі.

Про це повідомляє ВВС.

У повідомленні Ідальго зазначається, що її «глибоко схвилювала нова терористична атака величезного ступеню підлості».

Ідальго висловила співчуття рідним і близьким загиблих, а також меру Стокгольма Карін Вангард.

Мер Лондона Садок Хан також додав, що «по всій видимості, у Швеції стався жахливий терористичний акт, спрямований проти невинних людей і проти наших спільних цінностей демократії, свободи, справедливості та толерантності».

«Ми поділяємо з жителями Стокгольма непохитну переконаність у тому, що ми ніколи не дозволимо терористам домогтися своїх цілей», - зазначив Хан.

Як повідомлялося, сьогодні в Стокгольмі вантажівка в'їхала на пішохідну вулицю і врізалася в універмаг, в результаті чого, як повідомляють ЗМІ, загинули від трьох до п'яти осіб. Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що все вказує на те, що інцидент є терористичною атакою.

Шведська поліція оприлюднила фото чоловіка, якого підозрюють у скоєні злочину.

Також відомо про затримання двох осіб за підозрою в причетності до наїзду вантажівки на людей у центрі Стокгольма

Згодом у столиці Швеції сталась стрілянина: є поранений. За твердженням поліції, це свідчить про зв’язок цього інциденту з трагедією, яка сталася в центрі Стокгольма сьогодні раніше, коли вантажівка наїхала на натовп.