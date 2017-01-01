На Харківщині обвалився міст

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Фото: Служба автомобільних доріг України

На мосту через Сіверський Донець обрушилася пішохідна частина

На автомобільній дорозі Андріївка - Курган - Мілове в Куп'янському районі Харківської області відбулося обвалення пішохідної частини мосту через річку Сіверський Донець.

Про це повідомляє регіональне видання «Городской дозор».

Наголошується, що жертв і постраждалих в результаті обвалення немає. Сам міст був споруджений в 1962 році, його довжина становить 245 метрів.

За результатами попереднього висновку спеціалізованої організації, міст знаходиться в аварійному стані. Рух по ньому перекрили для автомобільного транспорту та пішоходів.

Служба автомобільних доріг розробила схему об'їзду мосту.

Фото: маршрут об'їзду