На Харківщині обвалився міст
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Фото: Служба автомобільних доріг України
На мосту через Сіверський Донець обрушилася пішохідна частина
На автомобільній дорозі Андріївка - Курган - Мілове в Куп'янському районі Харківської області відбулося обвалення пішохідної частини мосту через річку Сіверський Донець.
Про це повідомляє регіональне видання «Городской дозор».
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Наголошується, що жертв і постраждалих в результаті обвалення немає. Сам міст був споруджений в 1962 році, його довжина становить 245 метрів.
За результатами попереднього висновку спеціалізованої організації, міст знаходиться в аварійному стані. Рух по ньому перекрили для автомобільного транспорту та пішоходів.
Служба автомобільних доріг розробила схему об'їзду мосту.
Фото: маршрут об'їзду