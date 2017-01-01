Влітку в Україні запрацює «унікальна» дорожня поліція, - Шкіряк

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До серпня дорожня поліція працюватиме на всіх трасах міжнародного значення

Дорожня поліція повністю замінить ДАІ на дорогах та реагуватиме на правопорушення автомобілістів і на оперативні виклики на трасах України.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

За його словами, з’являться обладнані спеціальними приладами автомобілі, які дадуть змогу оперативно реагувати на всі виклики.

«Це буде така собі унікальна поліція, яка, в першу чергу, моніторитиме стан дорожнього руху, в тому числі реагуватиме на правопорушення, здійснені автомобілістами. Але оперативно вона реагуватиме і на оперативні виклики, тобто, безпосередньо реагуватиме на ті чи інші злочини, які будуть коїтися в рамках тих чи інших трас», – пояснив радник міністра.

Шкіряк додав, що дорожня поліція запрацює влітку 2017 року.

«До серпня місяця вона працюватиме на всіх трасах міжнародного значення, а до кінця року вона працюватиме і на всіх трасах державного значення», – уточнив він.

Джерело: Еспресо ТВ