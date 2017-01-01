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    На Херсонщині на будівельників впала стіна: є жертви

    • Сьогодні, 17:16
    • Розсилка
    Фото: ДСНС у Херсонській області

    Під час раптового руйнування стіни двоє опинилися під завалом та зазнали травм.

    Руйнування старої будівлі у місті Каховка Херсонської області сталося сьогодні, 23 лютого. Як повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в Херсонській області, будівлю розбирали четверо будівельників.

    Під час раптового руйнування стіни двоє опинилися під завалом та зазнали травм. Один із них загинув на місці. Тіло постраждалого уже дістали з-під уламків.

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    На Херсонщині на будівельників впала стіна: є жертви
    На Херсонщині на будівельників впала стіна: є жертви
    На Херсонщині на будівельників впала стіна: є жертви

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