У центрі Львова знову обвалився балкон: брила впала за кілька сантиметрів від дівчини

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Балкон, частина якого обвалилась уранці, перебуває у приватній власності

У центрі Львова, на вулиці Костюшка, 4, сьогодні близько 8:30 обвалилася частина балкона, до якої була прикріплена вивіска магазину.

Як розповіли перехожі, котрі стали свідками цього, лише дивом ніхто не постраждав – брила впала буквально за кілька сантиметрів від дівчини, яка проходила в цей час тротуаром.

Очевидці пригоди шоковані, адже якби така велика брила звалилася комусь на голову, людина б точно не вижила.

Один із перехожих зателефонував на гарячу лінію міста, а також викликав поліцію. Коли патрульні прибули на місце події, вони запевнили, що самі повідомлять про це на гарячу лінію і обгородять місце, щоб убезпечити перехожих.

Водночас, як повідомили у прес-служба Львівської міської ради, балкон, частина якого обвалилася вранці, перебуває у приватній власності.

«Квартира, до площі якої він належить, є приватизованою. Відтак за стан та утримання балкона відповідають власники квартири», – заявили у міськраді.

Також у прес-службі повідомили, що працівники комунального підприємства вийдуть на місце пригоди та приберуть уламки, що впали на тротуар.

У свою чергу у Галицькій районній адміністрації наголосили, що інформація, яка була поширена у соцмережах, про те, що цей балкон був нещодавно відреставрований, не відповідає дійсності.

Як повідомлялося, 17 лютого у центрі Львова обвалився фрагмент карниза будинку. Лише завдяки випадковості та миттєвій реакції перехожого ніхто не постраждав.

Нагадаємо, на початку лютого у Львові, на вулиці Степана Бандери, у старовинному будинку впав балкон на тротуар. Тоді дивом ніхто не постраждав.