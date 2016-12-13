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    В Івано-Франківську обвалився столітній будинок: уламки кам’яниці розлетілись на декілька метрів

    • Сьогодні, 13:25
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    На Бельведерській вулиці обвалений забудовником будинок перекрив рух транспорту

    Близько 10:00 ранку сьогодні, 9 лютого, мало не сталася трагедія на вулиці Бельведерській. Ймовірно, що робітники «Спілки забудівників», поспішаючи завалити столітню австрійську кам’яницю, недооцінили свої можливості, повідомляє місцеве видання.

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    Фасад другого поверху будівлі обвалився на дорогу, і перекрив цьогоріч відремонтовану дорогу для машин. Сотні кілограм будівельного бруду і пилюки розлетілися на майже десяток метрів. На щастя, в той момент ані машин, ані людей під місцем завалу не було.

    На світлинах видно, як робітники поспішають розчистити дорогу, а також уламки стіни на протилежному тротуарі.

     Нагадаємо, нещодавно у центрі Львова посеред білого дня обвалився балкон на тротуар.

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    В Івано-Франківську обвалився столітній будинок: уламки кам’яниці розлетілись на декілька метрів
    В Івано-Франківську обвалився столітній будинок: уламки кам’яниці розлетілись на декілька метрів
    В Івано-Франківську обвалився столітній будинок: уламки кам’яниці розлетілись на декілька метрів
    В Івано-Франківську обвалився столітній будинок: уламки кам’яниці розлетілись на декілька метрів

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    Івано-Франківськ
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