Через сніг обвалився дах навчально-виховного комплексу на Харківщині

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Загальна площа пошкодження покрівлі склала 480 квадратних метрів

На Харківщині в навчально-виховному комплексі обвалився дах. Відповідна інформація вказана у щоденному звіті щодо оперативної обстановки в Харківській області. Повідомлення про руйнування даху в Ков'язькому навчально-виховному комплексі Валківського району надійшло від районного відділу освіти о 13:49 22 лютого.

Дах зруйнувався через навантаження мокрого снігу в двох місцях. Загальна площа пошкодження склала 480 квадратних метрів.

«Ймовірною причиною повалення даху могла стати недостатня кількість опірних балок. Інших пошкоджень комунікацій та будівельних конструкцій не виявлено», - сказано в повідомленні.

Навчально-виховний комплекс розрахований на 947 учнів, але навчаються 277.

Робота комплексу припинена на дві доби, навчальний процес проходитиме у місцевому Центрі культури та туризму.

Загиблих та травмованих не виявлено. Прямі збитки від руйнування даху встановлюються.