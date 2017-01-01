На «Євробачення-2017» вже продано майже 10 тис. квитків
- Сьогодні, 17:23
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Продаж квитків на «Євробачення-2017» стартував лише три дні тому
Станом на сьогодні, 16 лютого, вже продано 9384 квитки на події пісенного конкурсу «Євробачення-2017».
Про це заявив заступник керівника Національної суспільної телерадіокомпанії Павло Грицак.
«Станом на сьогодні вже продано 9384 квитки на всі події «Євробачення», – сказав він.
Грицак зазначив, що загалом квитків планується продати понад 70 тисяч на 9 подій конкурсу: фінал, два півфінали, їх репетиції і генеральні репетиції.
Він також нагадав, що продаж квитків розпочався 14 лютого, а вартість квитків стартує від 8 до більше 500 євро.
Нагадаємо, продаж квитків стартував 14 лютого.
Придбати квитки можна тут.
Як відомо, 62-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2017» навесні прийматиме столиця України. У конкурсі братиме участь 43 країни. Головною ареною стане Міжнародний виставковий центр. Півфінали «Євробачення» у Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.
30 січня Україна презентувала емблему і слоган «Євробачення-2017».