На Київщині чоловік погрожував гранатою працівнику АЗС

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Фото: ГУ Нацполіції в Київській області

Зловмисник відмовився платити за бензин, після чого дістав з багажника гранату і почав загрожувати працівнику заправки

У Київській області чоловік погрожував гранатою працівнику автозаправної станції, повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Київській області.

28 березня о 13:30 в поліцію надійшло повідомлення від оператора газової заправки в с. Русанів, що невідомий на автомобілі «ВАЗ 21099» заправив повний бак паливом і відмовився платити гроші. Потім чоловік дістав з багажника гранату і почав погрожувати працівнику, після чого зник у невідомому напрямку.

Співробітники поліції оперативно встановили особу зловмисника та затримали його за місцем проживання. Підозрюваним виявився 37-річний безробітний місцевий житель. У нього вилучили предмет, схожий на гранату «Ф-1» і відправили на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за с. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 2-х років. Досудове розслідування триває.