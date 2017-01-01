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    На Київщині чоловік погрожував гранатою працівнику АЗС

    • Сьогодні, 16:41
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    Фото: ГУ Нацполіції в Київській області
    Фото: ГУ Нацполіції в Київській області

    Зловмисник відмовився платити за бензин, після чого дістав з багажника гранату і почав загрожувати працівнику заправки

    У Київській області чоловік погрожував гранатою працівнику автозаправної станції, повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Київській області.

    28 березня о 13:30 в поліцію надійшло повідомлення від оператора газової заправки в с. Русанів, що невідомий на автомобілі «ВАЗ 21099» заправив повний бак паливом і відмовився платити гроші. Потім чоловік дістав з багажника гранату і почав погрожувати працівнику, після чого зник у невідомому напрямку.

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    На Київщині чоловік погрожував гранатою працівнику АЗС
    На Київщині чоловік погрожував гранатою працівнику АЗС
    На Київщині чоловік погрожував гранатою працівнику АЗС

    Співробітники поліції оперативно встановили особу зловмисника та затримали його за місцем проживання. Підозрюваним виявився 37-річний безробітний місцевий житель. У нього вилучили предмет, схожий на гранату «Ф-1» і відправили на експертизу.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за с. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 2-х років. Досудове розслідування триває.

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    граната Київщина АЗС
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