На Київщині податківець завдав збитків державі на 12 мільйонів гривень

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Заступнику начальника ГУ ДФС у Київській області в межах кримінального провадження повідомлено про підозру у зловживанні владою

Державна фіскальна служба України повідомила 18 квітня, що співробітники її управління внутрішньої безпеки в Київській області спільно з Генеральною прокуратурою викрили факт зловживання службовим становищем одним із заступників начальника фіскальної служби в Київській області.

«Податківець, діючи на користь суб’єктів господарювання… незаконно звільнив суб’єктів господарської діяльності від сплати податків, що завдало збитки державному бюджету України на суму понад 12 мільйонів гривень. За вказаним фактом Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України зареєстроване кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

Заступнику начальника ГУ ДФС у Київській області в межах кримінального провадження повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищемта, наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Імені цього чиновника у ДФС не вказують.

Нині під слідством перебуває ще один високопосадовець фіскальної служби – відсторонений від посади голова ДФС Роман Насіров.

Нагадаємо, Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру. Його підозрюють у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави. Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. 16 березня за Насірова внесли заставу 100 млн грн і він вийшов на волю.