За Насірова внесли заставу 100 млн грн

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Роман Насіров

Роман Насіром може вже сьогодні вийти із СІЗО

За відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова внесли заставу 100 млн грн. Про це Еспресо.TV повідомив помічник заступника міністра юстиції Дениса Чернишова Юрій Маслак.

Насіров зможе покинути СІЗО вже сьогодні.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляє, що заставу за Насірова внесла його дружина.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

14 березня заступник генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в ефірі одного з телеканалів, що слідство має достатню доказову базу у справі відстороненого від посади голови ДФС Романа Насірова.

Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. Раніше Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

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